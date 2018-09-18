В Украине роженицам начали выдавать "пакеты малыша" - они достались не всем областям

Весь комплект "пакета малыша" упакован в коробку-колыбельку из прочного картона.

Cемь областей Украины - Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская - начали получать "пакеты малыша".

По состоянию на 17 сентября в указанные области поставили 2 тыс. 494 "пакета малыша", из которых 411 уже переданы роженицам, об этом сообщили в Минсоцполитики.

Ранее Министерство социальной политики Украины определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектования единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" при рождении ребенка.

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Итак, украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей для новорожденных. В набор входят, в частности: подгузники (не менее 94 штук в упаковке), влажные салфетки (не менее 56 штук в упаковке), ситцевые пеленки (размер 80x95 см), фланелевая, муслиновая, а также многоразовая влагостойкая пеленки (размер 60х80 см), две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, «человечки» с длинным рукавом и штанишками, носки.

Также пакет малыша включает: термометр для воды; термометр для тела электронный, с резиновым наконечником; ножницы маникюрные детские; прокладки для лактации (не менее 60 штук), одеяло теплое/демисезонное и плед-одеяло; матрас для колыбели; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.