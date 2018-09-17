В Украине запускают единую систему для неотложек: что изменится

Стартует пилотный проект, объединяющий оперативно-дис­­петчерские службы. Обещают, что бригада будет приезжать быстрее.

В стране продолжается ре­­форма экстренной медпомощи — Минздрав готовится к запуску электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-дис­­петчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах.

В ближайшее время к "Централь 103" подключат восемь областей (Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую) и Киев. Пока в тестовом режиме, передает "Сегодня".

На обкатку системы чиновники выделяют год. После этого, если результаты будут положительными, "Централь" внедрят в остальных регионах. В будущем "Централь 103" будет взаимодействовать с системой E-Health. Это поможет создать полноценную электронную медкарту пациента, а также позволит системам обмениваться данными — медики на вызове смогут онлайн получить доступ к истории болезни пациента. Пока же система тестируется, в Минздраве собираются разработать единые требования к оперативно-диспетчерским службам.

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В первую очередь обмен данными поможет наладить контакт между службами.

"Отсутствие взаимодействия приводит к абсурдным ситуациям. Например, при ДТП на границе двух областей выезжает бригада скорой, которая находится дальше от места происшествия, но формально именно она должна принять вызов", — рассказывают в Минздраве.

Система же призвана оптимизировать работу ОДС и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3—5 минут, то "Централь 103" должна сократить его до одной минуты. Это станет возможным благодаря автоматическому подбору доступных ближайших бригад — сегодня диспетчеры обзванивают экипажи самостоятельно. А чтобы система "видела" местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет скорым быстрее добираться до пациентов — вместо сегодняшних 16—20 минут за 9—12 минут.

Кроме того, вызов скорой помощи станет также доступным для людей с нарушениями слуха и речи — таких, по данным Минздрава, в Украине около одного миллиона. "Централь 103" предусматривает неголосовой вызов — можно будет просто послать сообщение диспетчеру.

Также при необходимости система поможет диспетчерам быстро привлечь к оказанию экстренной помощи работников других экстренных служб — полиции и спасателей.

Фельдшер Виталий Роик с Ни­­колаевщины говорит, что у них в области подобная система уже действует: "Скорость приезда бри­­гад теперь на высоте. Но минус ресурса в том, что он до сих пор не разделяет вызовы на профильные и непрофиль­­ные. Часто приходится выезжать к тем, кому срочная помощь не нужна".

Врач Люд­­ми­­ла Цыганкова со­­мневается, что "Централь" сможет без помощи диспетчеров корректно распределять вызовы: "Только диспетчер знает, какое оборудование в какой машине и где квалификация экипажа больше подходит под вызов".

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступила в силу медицинская реформа - одна из главных реформ, которую президент Петр Порошенко подписал в последние дни 2017 года.