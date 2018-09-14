Дети без прививок не могут посещать школы и детсады: в Минздраве уточнили запрет

В Украине есть дети школьного возраста, которые не привиты ввиду особых медицинских противопоказаний.

После того, как Минздрав напомнил о недопуске в школы и детсады непривитых детей, от медиков потребовали дополнительных разъяснений.

Согласно новым уточнениям, дети, не вакцинированные по медицинским обстоятельствам, станут исключением. Для них предусмотрена специальная процедура доступа к школьному обучению, передают "Факты".

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Как разъяснили в Минздраве, в Украине действительно есть дети школьного возраста, которые не привиты ввиду особых медицинских противопоказаний. "Таких детей должен осмотреть врач-педиатр и выдать соответствующую справку. С этой справкой можно будет посещать занятия детям, не прошедшим вакцинацию", — объяснили в министерстве.

Что касается остальных детей, то им направление на недостающие прививки должны вручить в ходе ежегодного предшкольного медосмотра. "Дети перед началом каждого нового учебного года должны пройти медосмотр. Справку о результатах осмотра должен выдать либо педиатр, либо семейный врач. Если у ребенка не все прививки, врач обязан выдать специальное направление", — говорят представители Минздрава.

Также в министерстве предупреждают, что в первый класс школы могут не допустить тех детей, у которых нет справок о сделанных обязательных прививках согласно календарю вакцинации: против гепатита B, туберкулеза, кори и краснухи, дифтерии, полиомиелита.

Напомним, в статье 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" говорится, что невакцинированные дети не должны допускаться к занятиям в школе.