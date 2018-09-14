В Украине временно запретили популярный антисептик
13:44, 14 сентября 2018Страна
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Отмечается, что запрет на одну серию препарата установили из-за несоответствия по показателю "Объем содержимого контейнера".
На одну серию спирта действует временный запрет / фото УНИАН
В Украине временно запретили антисептик "Спирт этиловый" серии 010218.
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Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Речь идет о "Спирте этиловом" 96%, раствор по 100 мл во флаконах, серии 010218. Производитель этого антисептика - украинское государственное предприятие "Укрспирт". Регистрационное удостоверение – UA/15305/01/02.
В то же время, в Украине сняли временный запрет с продажи раствора "Этанол 96 %" серии 010617 производства ООО "Фарма Черкасс".
Ранее сообщалось, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.
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