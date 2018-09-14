В Украине временно запретили популярный антисептик

Отмечается, что запрет на одну серию препарата установили из-за несоответствия по показателю "Объем содержимого контейнера".

В Украине временно запретили антисептик "Спирт этиловый" серии 010218.

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Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о "Спирте этиловом" 96%, раствор по 100 мл во флаконах, серии 010218. Производитель этого антисептика - украинское государственное предприятие "Укрспирт". Регистрационное удостоверение – UA/15305/01/02.

В то же время, в Украине сняли временный запрет с продажи раствора "Этанол 96 %" серии 010617 производства ООО "Фарма Черкасс".

Ранее сообщалось, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.