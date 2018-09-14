Если "сдают" нервы: Супрун посоветовала украинцам, как "перезагрузиться" на работе

Если чувствуете чрезмерное напряжение или стресс на работе - попробуйте отвлечься и несколько минут помедитировать, советует Супрун.

Под конец рабочей недели нервы могут понемногу "сдавать", а ожидание отдыха становиться невыносимым. Поэтому многие люди, чтобы не держать эмоции в себе, лучше успокаиваться и концентрировать внимание, практикуют медитацию.

На своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун пояснила, что медитация - это не обязательно сидение в позе лотоса, это общий термин, обозначающий способность фокусировать и концентрировать внимание, независимо от окружающих раздражителей.

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"Независимо от того, какой тип фокусировки вы выбираете, медитация активизирует лобную долю мозга, которая участвует в концентрации, планировании, сосредоточении внимания и других исполнительных функциях. Исследования показывают, что медитация может улучшить все эти когнитивные функции", - пишет Супрун.

Кроме этого, практика медитирования способна положительно влиять на гиппокамп - участок мозга, который играет важную роль в работе памяти.

"Иногда такую перезагрузку полезно и даже необходимо делать во время работы. И не обязательно она должна быть длительной. Даже короткая медитация, в течение 5-10 минут, улучшает когнитивные функции - возвращает концентрацию внимания, помогает лучше сосредоточиться и улучшает память", - отметила и.о. главы Минздрава.

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