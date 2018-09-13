Симптомы заболевания у мужчины появились после его возвращения с отдыха на Кипре.

В Киеве выявлен случай подозрения на заболевание лихорадкой Западного Нила.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

«Симптомы заболевания у мужчины появились после возвращения с отдыха на Кипре. В сентябре мужчину госпитализировали в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с предварительным диагнозом «менингоэнцефалит, лихорадка неясного генеза». Анализ сыворотки крови направили в вирусологическую референс-лабораторию. В результате были обнаружены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила, исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что анализ Центра общественного здоровья не обнаружил риска для жителей Украины. Специалисты продолжают эпидемиологическое наблюдение.

*** Лихорадка Западного Нила - опасное вирусное заболевание, которое распространяется через укусы комаров. В тяжелых случаях оно вызывает лихорадку, воспаление оболочек мозга, лимфаденопатию, экзантему и поражения слизистых оболочек.

За 7 месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 3 случая заболевания, за аналогичный период 2017 года - один случай. Все больные были жителями Полтавской области, заразились через укусы комаров. Смертельных случаев на территории Украины не зафиксировано.