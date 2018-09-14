Электронные системы доставки никотина эффективны для отказа от курения - SRNT Europe

18-ая конференция SRNT Europe Smoking & Disease проходила 6-8 сентября в Мюнхене при поддержке Баварского Парламента и Ludwig-Maximilians University.

На конференции обсуждались методы борьбы с эпидемией табакокурения, исследования электронных систем доставки никотина и систем нагрева табака и эффективность их использования как средства отказа от курения.

В дискуссии о медикаментозных и альтернативных подходах к прекращению курения приняли участие более 400 представителей научного сообщества из 39 стран мира. Актуальным вопросом конференции стал сбор данных об эффективности использования электронных систем наравне с медикаментозной терапией как средства отказа от курения.

На Конференции были представлены результаты международных исследований.

Например, в исследовании «Электронные сигареты как способ отказа от курения в медицинской практике: восприятие пациентами и возможности для исследования» Университета Ньюкасл (Великобритания) все участники положительно отреагировали на предоставление электронной сигареты и отметили эффективность использования в отказе от традиционных сигарет. А в исследовании украинского Института кардиологии им. Стражеско на протяжении 6 месяцев изучалось влияние электронных систем доставки никотина и продуктов нагрева табака на ключевые факторы здоровья сердечно-сосудистой системы. В результате, была зафиксирована динамика улучшения показателей сердечно-сосудистого здоровья курильщиков при переходе на электронные заменители.

Электронные сигареты уже используются в качестве метода отказа от курения в развитых странах, что ведет к сокращению распространенности курения. Великобритания и Канада фиксируют позитивную динамику на национальном уровне при рекомендациях электронных заменителей курильщикам службами помощи в отказе от курения. Активно подход применяется в Нидерландах, Греции, Германии, Венгрии, Польше, Румынии и Испании.

Отдельное внимание было уделено использованию электронных сигарет несовершеннолетними. Результаты исследования более 13 тыс. подростков 14-17 лет из 7 стран ЕС показали, что они все еще продолжают экспериментировать с обычными сигаретами, которые быстро вызывают зависимость, а эксперименты с электронными сигаретами редки и не приводят ни к ежедневному использованию, ни к переходу на обычные сигареты. Манипуляции о вреде использования электронных сигарет только подталкивают подростков к традиционному курению, уровень которого продолжает оставаться высоким.

В Украине для отказа от курения рекомендуется исключительно медикаментозная терапия. Однако, ключевые препараты отсутствуют на рынке, а никотинозаместительные препараты используются без контроля врачей, что противоречит принципам достижения эффективности.

Основной барьер использования электронных систем доставки никотина в Украине - недостаточная информированность курильщиков о способах уменьшения вреда и свойствах альтернативных продуктов. Пока украинское медицинское сообщество формирует доказательную базу, в Британии уже зафиксировано 2,9 млн пользователей электронных сигарет, 470 000 используют их с целью избавиться от зависимости, а десятки тысяч полностью отказываются от курения ежегодно.

Напомним, что использование электронных систем доставки никотина и продуктов нагрева табака несет существенно меньше рисков для здоровья, а пар и аэрозоль содержит на 90-95% меньше вредных веществ, чем сигаретный дым. Еще в 2007 The Royal College of Physicians опубликовал отчет, в котором указано, что большая часть вреда от курения возникает не из-за никотина, а из-за компонентов табачного дыма, содержащихся в обычной сигарете.