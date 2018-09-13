Названа вероятная причина смерти девочки, госпитализированной из лагеря на Киевщине

Комментарий представителей лагеря получить не удалось.

Причиной смерти 8-летней гимнастки Маргариты, которую в июле госпитализировали из детского лагеря "Славутич" под Киевом, вероятно, стало бактериальное пищевое отравление.

Об этом заявила юрист семей пострадавших детей Оксана Соколовская, передает "Новое время".

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"Пищевая палочка и сальмонеллез - эти инфекции обнаружены в пищеблоке во время отравления детей. Должно отвечать руководство лагеря и врач, который вовремя не оказал ребенку помощь", - отметила Соколовская.

Комментарий представителей лагеря получить не удалось.

12 сентября стало известно, что 8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице "Охматдет".