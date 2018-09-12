Умерла девочка, которая впала в кому после отравления в лагере на Киевщине

За жизнь ребенка боролись несколько месяцев.

8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице "Охматдет".

Об этом ТСН сообщили в лечебном учреждении.

Девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

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"Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девушка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени", - отметил глава КОГА.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.