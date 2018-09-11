В комитете Рады по вопросам здравоохранения критическая ситуация - нардепы затыкают рот представителям Минздрава (документ)

До урегулирования ситуации Минздрав считает участие в заседаниях комитета нецелесообразным, подчеркнула Супрун.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун официально обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой помочь разрешить критическую ситуацию, сложившуюся в парламентском комитете по вопросам здравоохранения.

Об этом и.о. главы Министерства здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала, что на прошлой неделе на заседании комитета рассматривали важные вопросы, среди которых – ситуация в "Охматдете", и заместитель и.о. главы Минздрава Ольга Стефанишина была лишена возможности высказывать свою позицию.

"В ходе обсуждения мою заступницу и других представителей Министерства постоянно перебивали, озвучивали личные обиды и вообще не дали возможности высказать свою позицию. Подтверждением такого "вежливого" поведения является стенограмма этого заседания комитета", - говорится в ее сообщении.

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Так, например, по словам и.о. главы Минздрава, народный депутат Игорь Шурма неоднократно некорректно высказывался: "...молчите, я не хочу вас слушать вообще...", "...помолчите, если вы хотите добиться чего-либо", "... вы не у себя в семье, вы на заседании комитета. Мужа будете перебивать своего или Супрун. Поэтому послушайте, что я вам скажу...".

Народный депутат Мусий, продолжила она, позволял себе откровенно оскорбительные и грубые высказывания в отношении представителей Министерства: "..Вы не руководители, вы преступники, там засели все в креслах. И убийцы украинцев...Да, вы убийцы! И вы преступники! Поэтому вы не можете управлять вообще ничем, кроме псевдообщественных фондов и псевдообщественных организаций, отмывать средства за границей...".

"Такое поведение, к сожалению, является регулярным со стороны определенных депутатов и является крайне недопустимым... До урегулирования указанной проблемы Минздрав Украины считает участие в заседаниях комитета нецелесообразным", - подытожила Супрун.