В курортном Бердянске до сих пор не удалось установить источник заражения человека холерой

Житель Днепропетровской области, у которого обнаружили холеру, отдыхал в Бердянске.

В Бердянске Запорожской области у одного из отдыхающих обнаружили холеру. На данный момент медикам не удалось обнаружить источник холерных вибрионов в курортном городе.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

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"Холерный вибрион О1 группы, серовара Огава, авирулентный, нетоксигенный, выделен от больного на острый гастроэнтероколит в г. Бердянске", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты взяли пробы воды и креветок, которые продавали на пляже, - результаты отрицательные.

Также были обследованы шесть контактных лиц и дополнительно отобраны пробы морской воды и стоков, но холерных эмбрионов не обнаружили.

"В очаге по месту временного проживания больного обследованы 6 контактных, исследовано 10 смывов, 2 пробы питьевой воды, 1 проба сточных вод; проба креветок, отобранных у частного лица на пляже № 3, где отдыхал больной, результаты отрицательные. Исследованы дополнительно 4 пробы морской воды, отобранной в районе пляжа № 3, 1 проба сточных вод инфекционного стационара до обработки, 1 проба сточных вод, отобранных на городских очистных сооружениях до очистки; холерные вибрионы не выявлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю на холеру обследовали 456 человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее о том, что в Бердянске в конце августа житель Новомосковска заразился холерой,сообщили СМИ.