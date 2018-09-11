В Украине зафиксирована опасная инфекция - 11-летний мальчик лежит в больнице при смерти (видео)

Жизнь больного столбняком парня обеспечивает аппарат искусственной вентиляции легких.

Столбняк наступает. Инфекционную болезнь, от которой может защитить только прививка, зафиксировали на Киевщине. 11-летний мальчик проколол ногу, и теперь врачи борются за его жизнь.

Прогнозы неутешительны, как и цифры, которые приводит Минздрав. По их данным, в прошлом году провакцинировалась лишь половина тех, кому положено, за семь месяцев этого года - чуть больше 30%. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

"Были проблемы с сердцем – я думал, что сердце остановится", - говорит врач.

Слушать сердечный ритм и следить за показателями на мониторах - все, что врачи могут делать в ближайшие три недели. Тело 11-летнего мальчика время от времени пробивают судороги. И это несмотря на то, что мускулатуру фактически выключили сильными лекарствами.

"Для того, чтобы обеспечить ему комфортный сон, чтобы он не страдал. Человек чувствует всю эту боль", - говорит и.о. главного врача Киевской областной детской больницы Самвел Багдасаров.

Сейчас жизнь мальчика обеспечивает аппарат искусственной вентиляции легких. Это, говорит врач, единственный способ спасти ребенка - дать время организму побороть нейротоксин.

"Начинается напряжение, спазмы всей мускулатуры тела и выгибание тела, нарушение дыхания. Человек может умереть либо от паралича дыхания, либо от паралича сердца", - говорит Самвел Багдасаров.

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Это - столбняк, болезнь, с которой украинские врачи не сталкивались уже десятки лет. Мальчик возился по хозяйству и наступил на ржавый гвоздь.

"Я обработал эту рану, наложил повязку и сказал, что ребенок непривитый, нужно начинать прививки. Они верующие - вся надежда на Господа-Бога", - говорит заведующий амбулаторией общей практики семейной медицины Михаил Сергиенко.

Он работает врачом в селе уже больше 40 лет. Про столбняк, говорит, только читал, на всякий случай убедил отца и сделал прививку. Еще пять дней мальчик ходил в школу.

"У нас в школе есть WiFi-зона. После уроков он сидел с детками, тогда уже увидели, что у него происходят судороги лица", - вспоминает директор школы Тамара Мисловская.

Это один из первых признаков столбняка у невакцинированных людей. Очень быстро судороги охватывают все тело. Возбудитель заболевания - бактерия, которая есть вокруг и даже в кишечнике человека. Смертельной становится лишь при благоприятных условиях, то есть когда в организме нет антител. Их обеспечивает вакцинация. По календарю прививки проводят в 2, 4, 6 и 18 месяцев, 6 и 16 лет, а затем каждые 10 лет. Если же его нет, необходимо срочно вводить сыворотку. Она есть лишь в больших медицинских центрах.

"Разумеется, что это только на экстренные случаи, ведь все мы должны быть привиты", - говорит и.о. главного врача Киевской областной детской больницы.

"Медицина не виновата, если они отказ писали о том, чтобы не делать прививки детей. Это же они на себя определенное обязательство взяли", - говорит председатель сельского совета Иван Овсиенко.

В селе бедой поражены, о семье говорят только хорошее. И в школе, и в сельском совете, где работает отец, собирают помощь. Говорить с журналистами родители наотрез отказываются.

Однако беда, говорят врачи, изменила родительское отношение к прививкам. Пока будут молиться за жизнь старшего сына, троих других решили провакцинировать.

Ранее в 2018 году в столице зафиксировали первый случай заболевания столбняком. Также в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.