Минздрав обнародовал рекомендации в связи с химическим выбросом в Крыму
Министерство здравоохранения вместе с Министерством информационной политики обнародовали рекомендации для жителей регионов, которые оказались под угрозой химического отравления.
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По данным Минздрава, в зоне риска оказались населенные пункты близ завода «Крымский титан» на севере аннексированного Крыма и на юге Херсонской области. В Министерстве не знают, какое именно вещество угрожает здоровью жителей, однако убеждены, что химические соединения являются опасными для здоровья.
Об отравлении, сообщает Минздрав, может свидетельствовать в частности:
кашель
выделение мокроты, иногда с кровью
насморк
сухость в горле
носовое кровотечение
раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи
боль в груди
В Минздраве рекомендуют по возможности герметизировать помещение, защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой, смоченной двухпроцентным раствором питьевой соды, промывать овощи и фрукты двухпроцентным мыльно-содовым раствором.
Также советуют избегать низинной местности и подвалов, стараться быть на возвышениях.
В Минздраве добавляют, что планируют распространить буклет с рекомендациями на юге Херсонщины.
Врачи дежурят на контрольно-пропускных пунктах «Чаплинка» и «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом, чтобы оказывать помощь тем, кто выезжает с полуострова. Въезд на аннексированную территорию через эти пункты сейчас приостановлен, в штатном режиме работает пункт «Чонгар».