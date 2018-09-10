Минздрав обнародовал рекомендации в связи с химическим выбросом в Крыму

В Минздраве рекомендуют по возможности герметизировать помещение, защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой соды.

Министерство здравоохранения вместе с Министерством информационной политики обнародовали рекомендации для жителей регионов, которые оказались под угрозой химического отравления.

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По данным Минздрава, в зоне риска оказались населенные пункты близ завода «Крымский титан» на севере аннексированного Крыма и на юге Херсонской области. В Министерстве не знают, какое именно вещество угрожает здоровью жителей, однако убеждены, что химические соединения являются опасными для здоровья.

Об отравлении, сообщает Минздрав, может свидетельствовать в частности:

кашель

выделение мокроты, иногда с кровью

насморк

сухость в горле

носовое кровотечение

раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи

боль в груди

В Минздраве рекомендуют по возможности герметизировать помещение, защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой, смоченной двухпроцентным раствором питьевой соды, промывать овощи и фрукты двухпроцентным мыльно-содовым раствором.

Также советуют избегать низинной местности и подвалов, стараться быть на возвышениях.

В Минздраве добавляют, что планируют распространить буклет с рекомендациями на юге Херсонщины.

Врачи дежурят на контрольно-пропускных пунктах «Чаплинка» и «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом, чтобы оказывать помощь тем, кто выезжает с полуострова. Въезд на аннексированную территорию через эти пункты сейчас приостановлен, в штатном режиме работает пункт «Чонгар».