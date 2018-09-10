Социолог объяснила, почему Украина вымирает

Рождаемость в Украине упала до той степени, когда снижаться уже просто некуда, говорит социолог.

Только за за январь-июнь 2018 года численность украинского населения уменьшилась на 122 тыс. человек. Главная причина такой катастрофической депопуляции - снижение рождаемости.

Об этом рассказала Лидия Ткаченко, научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи, НАН Украины. По её словам, рождаемость в Украине упала до той степени, когда снижаться уже просто некуда, передает "Обозреватель".

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"Это и волна резкого сокращения рождаемости, когда поколения появлялись вдвое меньше. В конце 90-х, в начале 2000-х годов. Те дети, которые сейчас заканчивают школу, это одни из самых маленьких поколений", - заявила она.

По мнению Ткаченко, механизм депопуляции Украины уже запущен и остановить его будет очень сложно.

"Главное внимание должно быть уделено тому, чтобы люди жили как можно дольше. Потому что у нас просто катастрофически низкая продолжительность жизни как для европейской страны. Мы отстаем даже от стран Латинской Америки. Сейчас у нас для мужчин в среднем это 67 лет, для женщин 76 лет. Это очень мало", - пояснила социолог.

Ранее в Госстате заявляли, что число умерших в Украине на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза.