Супрун раскритиковала одну из причин, по которой люди отказываются бегать

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что не нужно бегать длинные дистанции, чтобы получать пользу для здоровья.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала убеждение, что бег вреден для позвоночника, особенно для межпозвоночных дисков, которые якобы во время него повреждаются.

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На своей странице в Facebook Супрун пояснила, что межпозвонковые диски - эластичные хрящевые прокладки между телами позвонков. Одна из их основных функций - гасить вертикальные толчки, проходящие через позвоночник. Именно поэтому появилось предположение, что часто повторяющиеся вертикальные сотрясения дисков во время бега могут стать причиной их преждевременного износа.

И.о. главы Минздрава убеждает, что мышцы и кости во время физических нагрузок становятся крепче и сильнее. Так, с помощью МРТ было показано, что поясничные межпозвонковые диски у людей, занимающихся бегом, лучше выглядят.

"Научные данные, полученные с помощью современных методов исследования, указывают, что бег не вредит межпозвонковым дискам, а даже наоборот, улучшает их состояние. Кроме этого, у бегунов, как правило, отсутствуют другие факторы, которые приводят к изнашиванию дисков и развития боли в спине, например, лишний вес и курение", - добавила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, что исследователи, которые анализировали стиль жизни более 55 тысяч человек в течение 15 лет, определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года.