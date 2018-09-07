Названа вероятная причина смерти первоклассницы на физкультуре на Волыни

Будут проводиться дополнительные экспертизы.

На Волыни предварительной причиной смерти первоклассницы, которая умерла вчера во время урока физкультуры, стала сердечная недостаточность.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Владимир-Волынского отделения полиции ГУ НП в Волынской области Михаил Бобик, согласно заключению судмедэксперта из Нововолынска, смерть девочки наступила в результате острой сердечной недостаточности.

«В дальнейшем еще будут проводиться экспертизы, гистология и т.д., но на сегодняшний день - это острая сердечная недостаточность», - сказал он.

По словам Бобика, тело девочки забрали родители, проживающие в селе Хрипаличи Владимир-Волынского района.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в школе села Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры умерла первоклассница.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в школе села Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры скончалась первоклассница.