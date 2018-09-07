В Крыму - новая беда: разрослась опасная для здоровья амброзия (фото)
В Крыму вдоль трассы «Таврида» разрослись заросли опасного для здоровья людей растения – амброзии.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымского бизнесмена Олега Зубкова.
«Начиная от Симферополя и вдоль трассы «Таврида» до самого Белогорска можно наблюдать густые заросли опасного карантинного растения – амброзии. Она уже начинает зацветать и последствия этого могут быть самые печальные. Очень жаль, что «крымские власти» не обращают на это внимания», - отметил Зубков.
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По его предположению, такое обилие амброзии у трассы «Таврида» может быть связано с наличием семян этого опасного сорняка в земле, привезенной для строительства дороги.
«Амброзия охватывает в основном насыпи завезенной для строительства трассы земли», - рассказал он.
В нескольких населенных пунктах Симферопольского района ввели карантин из-за распространения амброзии.
В конце июля в селах Водное и Демьяновка Симферопольского района также ввели карантин из-за амброзии.
Амброзия - сорное растение, ее пыльца вызывает аллергические реакции. Амброзия полыннолистная - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространен на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России.