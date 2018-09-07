В Крыму - новая беда: разрослась опасная для здоровья амброзия (фото)

В нескольких населенных пунктах Симферопольского района ввели карантин из-за распространения амброзии.

В Крыму вдоль трассы «Таврида» разрослись заросли опасного для здоровья людей растения – амброзии.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымского бизнесмена Олега Зубкова.

«Начиная от Симферополя и вдоль трассы «Таврида» до самого Белогорска можно наблюдать густые заросли опасного карантинного растения – амброзии. Она уже начинает зацветать и последствия этого могут быть самые печальные. Очень жаль, что «крымские власти» не обращают на это внимания», - отметил Зубков.

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По его предположению, такое обилие амброзии у трассы «Таврида» может быть связано с наличием семян этого опасного сорняка в земле, привезенной для строительства дороги.

«Амброзия охватывает в основном насыпи завезенной для строительства трассы земли», - рассказал он.

В нескольких населенных пунктах Симферопольского района ввели карантин из-за распространения амброзии.

В конце июля в селах Водное и Демьяновка Симферопольского района также ввели карантин из-за амброзии.

Амброзия - сорное растение, ее пыльца вызывает аллергические реакции. Амброзия полыннолистная - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространен на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России.