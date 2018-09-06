На украинском курорте у отдыхающего выявили холеру

28 августа житель Новомосковска поступил в горбольницу с жалобами на плохое самочувствие.

Отдыхавший в Бердянске в конце августа житель Новомосковска был заражен холерой, однако специалисты утверждают, угрозы распространения заболевания нет.

Как пояснили в Запорожском областном лабораторном центре, холерный возбудитель бывает нескольких видов. И у данного человека был нетоксигенный возбудитель холеры, передает местное издание pro.berdyansk.biz.

«Он незаразный, может вызвать легкую форму заболевания, но создать "грозную" холеру с распространением не может. Это холера, но не та сильная холера, которая миллионы валит. Это слабая, которая тяжелых форм не вызывает», – пояснил заместитель директора - заведующий отделом исследования биологических факторов ГУ «Запорожский областной лабораторный Центр МЗ Украины» Александр Мащак.

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28 августа житель Новомосковска поступил в горбольницу с жалобами на плохое самочувствие. Пробыв в учреждении около суток, он почувствовал себя лучше и покинул больницу, написав отказ от лечения. Уже 31 числа мужчина покинул Бердянск. Однако у специалистов возникли подозрения, что у пациента может быть холера, и его анализы направили в областной лабораторный центр.

На заседании комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая состоялась 6 сентября, сотрудники местной санстанции сообщили, что мужчина отдыхал в Бердянске с супругой с 23 по 31 августа и проживал в одном из домов на Восточном проспекте. По его словам, недомогание почувствовал после того, как отведал креветки, купленные на пляже у неизвестного продавца. После того, как мужчина отказался от лечения и уехал, информация о его состоянии была передана в соответствующие органы Днепропетровской области.

Александр Мащак подчеркнул, в городе проведены все необходимые мероприятия. В частности, взято на контроль качество питьевой воды в том микрорайоне, где он жил, проведено обследование пляжа, который посещал, и жителей Бердянска, с кем он имел контакт. Также обследована водоразводная система того места, где он проживал, и проведена дезинфекция жилья. Специалист выказал сомнение в дальнейшем распространении вибрионов, исходя из достаточно большого отрезка времени, который прошел после выявления заболевания.