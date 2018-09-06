В перинатальном центре Львова за сутки родилось аномальное количество двойняшек

Отмечается, что у двух женщин родились недоношенные двойняшки.

За последние сутки в Львовском областном перинатальном центре родилось четыре двойни – пять мальчиков и три девочки.

Три роженицы – из Львова, одна – из Пустомытовского района, сообщил ZAXID.NET заместитель главного врача по лечебной работе Роман Мацюра.

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Одна женщина родила мальчика и девочку, две – двух мальчиков и еще одна – двух девочек.

У двух женщин родились недоношенные дети, весом до 1 кг, у двух малыши появились на свет с весом 2500-2800 г.

Как сообщал УНИАН, в Днепре спасают новорожденных с экстремально низким весом, которых родила несовершеннолетняя.