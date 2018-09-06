Супрун объяснила украинцам, полезно ли вегетарианство

По словам Супрун, на сегодня растительная пища считается не только полноценной для питания, но и способом профилактики и уменьшения риска появления многих болезней.

Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа - исключение из рациона мяса животных. Поэтому и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун ответила на вопрос, полезна ли такая "диета".

На своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала, что вокруг вегетарианства существует много мифов. Например, что вегетарианцы получают меньше питательных веществ из пищи, им нежелательно заниматься спортом или даже, что вегетарианство - это болезнь.

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"Должным образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний. Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей на всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, людям пожилого возраста, а также спортсменам", - отметила и.о. главы Минздрава.

По словам Супрун, на сегодня растительная пища признается не только полноценной для питания, но способом профилактики и уменьшения риска появления многих болезней. Исследования доказывают, что вегетарианцы имеют более низкие риски появления сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения и некоторых видов рака.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения подчеркнула, что чтобы быть полезной, растительная диета должна быть соблюдена тщательно и внимательно: это не значит простой отказ от мяса и продуктов животного происхождения.

"Если же вы не едите мяса и компенсируете это малопитательной едой - ожидать какого-либо полезного эффекта для здоровья бесполезно", - предупредила Супрун.

Она добавила, что если хотите начать такую диету - подходите к этому разумно и взвешенно: начинайте медленно и постепенно убирать мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона.

Ранее Супрун разрушила мифы вокруг одной из самых популярных диет - безглютеиновой. Она предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые.