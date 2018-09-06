Второй "чернобыль": на Херсонщине госпитализировали 15 детей с подозрением на отравление из-за выбросов на заводе в Крыму (видео)

Из Армянска и соседних населенных пунктов массово эвакуируют людей.

Химический яд из оккупированного Крыма добрался до материковой Украины. 15 детей с подозрением на отравление госпитализировали в Херсонскую областную больницу.

У всех – одинаковые симптомы. Предполагают, что дети отравились от выбросов с завода "Крымский титан". Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

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Из-за выбросов на предприятии уже вторую неделю страдают жители Армянска в Крыму. Там люди массово обращаются к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом.

Завод якобы приостановили. Впрочем, по трубам хорошо видно, что он работает.

Под админграницу уже выехала областная и министерская комиссия из Киева, сейчас там исследуют воздух, почву и воду на содержание серной кислоты из "Титана".

В Крыму в течение двух дней провели массовую эвакуацию детей из Армянска. Впрочем, оккупационные власти экологической катастрофы в Крыму не признают. Из-за этого в ООН уже обратилась омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Тем временем украинская разведка сообщила, что выброс опасного вещества в Крыму мог произойти из-за попадания снарядов российских военных.