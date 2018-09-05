Скандальная врач из Института рака извинилась перед АТОшником (видео)

Военного после скандала с врачом согласились лечить за границей бесплатно.

Бывшая врач из Института рака Анна Губарева извинилась за свое поведение перед участником АТО. В начале лета она упрекнула онкобольного бойца за войну с "братским народом" и отправила искать деньги на свое лечение.

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После скандала медика уволили, а военного взялись лечить за границей - бесплатно. Виталий улетает в Турцию, говорится в сюжете программы ТСН.

"Я в принципе зла не держу. Анна извинилась за сказанное. У меня нет никаких претензий", - говорит Виталий.

"Я ему пожелала, чтобы все было хорошо, чтобы он приехал с ремиссией до нас. И приезжал только для контроля и увидели его детишек", - говорит Губарева.

"Я вам тоже желаю выздороветь и чтобы все было хорошо", - говорит Виталий.

"Я то уже здорова, но сейчас думай только о себе", - говорит женщина.

Он поехал лечиться в Стамбул, а она пошла домой. Живет уволенная врач в хрущевке, окна которой смотрят во двор Института рака.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Анну Губареву, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволили во второй раз.