Скандальная врач из Института рака извинилась перед АТОшником (видео)
Бывшая врач из Института рака Анна Губарева извинилась за свое поведение перед участником АТО. В начале лета она упрекнула онкобольного бойца за войну с "братским народом" и отправила искать деньги на свое лечение.
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После скандала медика уволили, а военного взялись лечить за границей - бесплатно. Виталий улетает в Турцию, говорится в сюжете программы ТСН.
"Я в принципе зла не держу. Анна извинилась за сказанное. У меня нет никаких претензий", - говорит Виталий.
"Я ему пожелала, чтобы все было хорошо, чтобы он приехал с ремиссией до нас. И приезжал только для контроля и увидели его детишек", - говорит Губарева.
"Я вам тоже желаю выздороветь и чтобы все было хорошо", - говорит Виталий.
"Я то уже здорова, но сейчас думай только о себе", - говорит женщина.
Он поехал лечиться в Стамбул, а она пошла домой. Живет уволенная врач в хрущевке, окна которой смотрят во двор Института рака.
Как сообщал УНИАН, 13 августа Анну Губареву, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволили во второй раз.