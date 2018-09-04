Под Радой протестуют пациенты, которым необходимо лечение за рубежом: произошла потасовка (видео)

В стране закончились деньги на иностранные больницы.

В Украине закончились деньги на лечение больных за границей. Пациенты и их родственники вышли под парламент, чтобы депутаты приняли закон, позволяющий дополнительно выделить 300 миллионов гривень, чтобы оплатить лечение в иностранных клиниках.

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Их протесты проходят на фоне старта политического сезона, поэтому вокруг много охраны, в какой-то момент на палатку протестующих налетели правоохранители. Началась небольшая потасовка. Отстоять территорию митингующим помогли народные депутаты, передает ТСН.

Люди требуют принять закон, который позволит увеличить финансирование программы лечения за рубежом – в основном это трансплантация органов. Такие операции стоят десятки тысяч долларов, а некоторые и больше сотни. И ждать у таких пациентов просто нет времени.

"Мы будем стоять здесь до тех пор, пока наш вопрос не будет решен, пока не будет дофинансирование государственной программы лечения за рубежом", - говорит активист.

Также в парламент пришли врачи, которые уволились из больницы "Охматдет", они убеждают, что из-за конфликта может остановиться трансплантация костного мозга и в Украине. Однако, по последней информации Минздрава, в Украину уже согласились приехать зарубежные специалисты.