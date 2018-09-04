В Украине заработал электронный реестр медосмотров

Нововведение должно исключить использование поддельных справок и санитарных книжек.

В Украине начал работать электронный реестр профессиональных медицинских осмотров.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, с сентября данные о медицинских профессиональных осмотрах украинцев хранятся в единой электронной системе.

Таким нововведением Минздрав упорядочит профессиональные медосмотры и сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

«Профессиональный медосмотр является обязательным условием работы водителей, людей, владеющих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли. Теперь данные о таких осмотрах будут содержаться в едином реестре медицинских осмотров - надежно защищенной электронной системе», - отметили в министерстве.

Профессиональный медосмотр украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а данные автоматически будут отображаются в электронной системе. Справку-дубликат о пройденном медосмотре каждый сможет получить бесплатно.

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Со временем реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему «Электронное здоровье», а уже сейчас работает мобильное приложение «Медицинские осмотры», с помощью которого контролирующие органы могут быстро проверить легитимность конкретного медосмотра.

На сегодняшний день к работе в едином информационном пространстве присоединились Министерство внутренних дел и Министерство молодежи и спорта. Минздрав проводит работу по присоединению к этой работе других министерств и государственных учреждений - потребителей соответствующей информации.

Приказ о создании единой государственной базы данных медицинских осмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения был подписан в январе 2017 года, а с 20 июня 2018 года началось тестирование системы и подключения к ней учреждений здравоохранения.

До конца года планируется подключение к системе около 3 тыс. учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные.

После завершения тестового периода единая государственная база данных медицинских осмотров будет обязательной к использованию всеми потребителями соответствующей информации.