На Львовщине после празднования дня рождения в кафе произошло массовое отравление

Работа этого учреждения питания временно остановлена.

В селе Суходолы Бродовского района Львовской области 15 посетителей кафе «София» попали в больницу после празднования дня рождения.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации 1 сентября компания в кафе праздновала день рождения, а уже на следующий день в инфекционное отделение Бродовской районной больницы были госпитализированы восемь участников застолья, в том числе двое детей, с симптомами пищевой токсикоинфекции.

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3 сентября в больницу были госпитализированы с пищевым отравлением еще семь посетителей кафе, из них четыре ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

Состояние пациентов средней тяжести. В пищу они употребляли различные салаты с майонезом, рыбные и мясные блюда, десерты.

«Работа кафе на время проверки приостановлена на трое суток. Общее количество лиц, употреблявших пищу в кафе 1 сентября, уточняется», - сообщили в ОГА.

О ситуации уведомлены соответствующие подразделения Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование в очаге инфекции.