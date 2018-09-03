Украинцам посоветовали, как бороться с "послеотпускным синдромом"

Момент перехода к обычному рабочему ритму после отпуска может быть достаточно стрессовым.

Психолог-психотерапевт Денис Лавриненко поделился советами, как побороть "послеотпускной синдром" и вернуться к работе или учебе.

Их на своей странице в Facebook опубликовала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, ссылаясь на материал Лавриненко для УП.Життя.

1. Питайтесь правильно

По исследованиям, на отдыхе мы обычно позволяем себе больше вредных продуктов, следовательно, пищеварительная система нуждается в восстановлении.

2. Хорошо поспите

Запланируйте время так, чтобы перед работой или учебой поспать не менее 7-8 часов.

Просыпайтесь немного раньше, чтобы без спешки настроиться на рабочий или учебный день и собраться.

3. Находите время на дистанцирование от источников стресса

Время от времени побудьте наедине с собой или общайтесь только с приятными вам людьми

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4. Планируйте бездействие

Не переживайте, если с рабочими планами пока не удается. Начните с планирования отдыха, а уже затем переходите к работе.

5. Если во время работы вы преимущественно сидите — будьте активными в другое время

Начните с легкой разминки утром, откажитесь от использования лифта и авто, больше ходите пешком разными маршрутами.

6. По возможности не беритесь сразу за сложные дела или задачи

Начинайте с легких дел, ведь уровень работоспособности возрастает по мере увеличения нагрузки.

7. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа хотя бы по 10-15 минут в процессе рабочего или учебного дня. В это время можно немного размяться.

8. Побалуйте себя после работы или учебы

Это может быть что угодно, что приносит вам удовольствие — приятная прогулка или покупка, посещением театра или поход в кино.

"Прежде всего, нужно входить в работу и учебу постепенно, избегая резкой смены темпа и наполненности жизни", - подчеркнула Супрун.

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