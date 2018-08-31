Час на домашнее задание: в Украине предлагают новые санитарные нормы для школы

В 1-4 классах Минздрав рекомендует обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

Минздрав Украины предлагает для общественного обсуждения обновленные санитарные нормы для школы. Они могут измениться впервые за 17 лет.

Минздрав в сотрудничестве с МОН и экспертами разработал новый "Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования", учитывающий современные потребности учащихся, в частности позволяющий детям с особыми образовательными потребностями чувствовать себя в школе свободно, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Какие изменения предлагаются

1. Сокращается продолжительность выполнения домашних заданий: не более часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах. А для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.

2. Школы получают возможность самостоятельно организовывать пространство. Отменены нормативы по расстоянию между партами, а в 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

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3. Учителя могут использовать современные технологии - интерактивные доски, мультимедийные технологии и устройства.

Кроме того, после занятий с применением мультимедийных технологий проводится физкультминутка и гимнастика для глаз, в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления.

4. Питание учащихся должно соответствовать современным рекомендациям: ежедневное меню школ должно включать как минимум четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для разных блюд. Предусмотрена возможность организации кейтеринга.

Ранее и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что школьные линейки на 1 сентября - пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских учебных заведениях.