На Буковине массово отравились дети от 5 до 12 лет

Все отравленные отдыхали и питались в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница.

На Буковине полицейские устанавливают обстоятельства массового отравления несовершеннолетних. За помощью к медикам обратились 14 человек из Киевской области, которые отдыхали на Вижниччине.

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Так, дети жаловались на повышение температуры тела, желудочные расстройства и плохое самочувствие. Среди них и несовершеннолетние в возрасте от 5 до 12 лет, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

В ходе проверки было установлено, что все лица отдыхали и питались в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница.

Врачи осмотрели пациентов и диагностировали пищевое отравление. После оказания помощи пострадавших в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование.

Напомним, в Киеве зафиксировали массовые случаи отравления шаурмой. По последним данным, отравились 93 человека, среди них 12 детей и одна беременная.