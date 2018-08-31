Супрун жестко раскритиковала школьные линейки и напугала их последствиями для здоровья

Супрун, говоря о школьных линейках, подчеркнула, что не надо тратить время на советские "торжества".

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что школьные линейки на 1 сентября - пережиток советской традиции, от которого давно пора отказаться в украинских учебных заведениях.

В развитых странах нет утомительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивания бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что ежегодно дети падают в обморок на школьных линейках, ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или духота плохо влияют на здоровье.

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"В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать рвать, чувствовать себя дезориентированным. Также не прибавит здоровья стояние под дождем. При любой погоде - солнечной или облачной - опасны ультрафиолетовые лучи, и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек. Всего 15 минут под их прямым воздействием увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения", - отметила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Кроме физических невзгод от линеек, они также не на пользу психическому здоровью. Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых младших школьников.

Супрун заявила, что Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки.

Однако, если линейки избежать невозможно, и.о. главы Министерства здравоохранения дала несколько советов, как минимизировать риски:

- надо позаботиться о защите от солнца и тепловой травмы, если это невозможно - максимально ограничить время линейки;

- предоставить школьникам доступ к питьевой воде;

- нужно, чтобы рядом был медработник, который может оказать первую помощь в случае необходимости;

- перед линейкой хорошо дать детям возможность подвигаться и наговориться;

- также стоит объяснить детям, зачем нужно подобное мероприятие и какова роль их класса в нем.