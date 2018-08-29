В Киев прибыл борт с 20 ранеными бойцами, среди них есть "тяжелые" (фото)

Среди раненых военных, доставленных в Киев, есть тяжелые и с ампутацией.

В Киевский военный госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными украинскими бойцами.

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Им требуется помощь, пишет на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова. "В Киеве снова борт с новыми ранеными - 20 человек, есть тяжелые, есть с ампутацией... Война идет, и наши воины каждый день отдают свои жизни...", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, на Луганском направлении в районе проведения операции Объединенных сил в результате подрывов на минах погибли двое украинских военных, еще четверо пострадали.