В сети показали шокирующие кадры больницы на Закарпатье (фото)

В 2016 году областной совет принял решение направить средства на ремонт отделения.

Пользователи соцсетей возмутились из-за ужасного состояния палат инфекционного отделения районной больницы города Хуст Закарпатской области.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь József Barna, у которого там лечится дочь.

Как видно на фотографиях, стены помещения находятся в крайне запущенном состоянии — на белых потолках черные разводы, стены и подоконники покрыты грязью и плесенью.

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Сотрудники заведения в соцсетях пишут, что ждут финансирования и "не могут отремонтировать его за свои средства", передает ТСН.

Местные СМИ отмечают, что в 2016 году областной совет принял решение направить средства на ремонт отделения после визита телеведущей Ольги Фреймут.

В частности, речь шла о выделении 800 тысяч гривень в Хустском районе на объект "Капитальный ремонт инфекционного отделения Хустской районной больницы”.

Однако, учитывая фото, даже через 2 года после решения о ремонте состояние больницы не улучшилось.

Журналисты обратились к руководству больницы с просьбой прокомментировать состояние больницы.