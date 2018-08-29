У 51-летнего жителя Кропивницкого обнаружили экзотическую болезнь (видео)

Только в Кропивницком это уже второй случай малярии за лето.

У 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.

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Мужчина работает пилотом самолета в республике Конго. Вакцины от этой болезни не существует. Ее все чаще привозят украинцы из стран Азии и Африки. Среди больных преимущественно гастарбайтеры, но грозит опасность и туристам.

Как сообщали СМИ в июне, двое людей умерли в этом году в Украине от малярии – больные просто поздно обратились за помощью. Еще девятерых удалось спасти.