цей матеріал доступний українською

У 51-летнего жителя Кропивницкого обнаружили экзотическую болезнь (видео)

12:09, 29 августа 2018
Страна
4618 0

Читайте такжеС начала года в Украине зафиксировано 29 завезенных случаев малярии, 3 больных с малярией умерли

Мужчина работает пилотом самолета в республике Конго. Вакцины от этой болезни не существует. Ее все чаще привозят украинцы из стран Азии и Африки. Среди больных преимущественно гастарбайтеры, но грозит опасность и туристам.

Как сообщали СМИ в июне, двое людей умерли в этом году в Украине от малярии – больные просто поздно обратились за помощью. Еще девятерых удалось спасти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#Кропивницкий#малярия