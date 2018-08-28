Четверть денег на лекарства украинцы тратят на фуфломицины

Принимать сомнительные лекарственные средства очень рискованно для здоровья, подчеркнула Супрун.

26% денег, которые украинцы потратили на лекарства в аптеках в 2017 году, пошли на препараты, которые не помогают.

Это 13,9 миллиарда грн с 53,6 миллиардов, которые в целом потратили в аптеках в прошлом году. Такое исследование презентовала группа экспертов, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, распространение в Украине лекарств, в которых отсутствуют научные основания для клинического применения, является проблемой как для медиков, так и для пациентов. Впрочем анализ рынка таких "препаратов" в нашей стране до сих пор не проводился.

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"В частности он показал, что за последние 5 лет (2013-2017) украинцы потратили в аптеках 3,6 миллиарда долларов на лекарственные препараты растительного происхождения, гомеопатию и другие препараты без доказанной эффективности", - отметила и.о. главы Минздрава.

Кроме того, добавила Супрун, одно из самых популярных средств, которое часто рекомендуется для лечения заболеваний головного мозга, нарушений кровообращения, диабетической полинейропатии, производится из крови телят и отсутствует в международных клинических рекомендациях.

"Украинцы тратят миллиарды на разнообразные нейропротекторы и ноотропы, гепатопротекторы, кардиопротекторы, хондропротекторы и препараты от острых респираторных инфекций, которые также не имеют доказательной базы применения. Хорошо, что благодаря широкой просветительской работе, в том числе среди врачей, украинцы уже начали тратить меньше средств на фуфломицины от простуды", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ситуация, в которой граждане тратят бешеные деньги на лекарства без доказанной эффективности, является неприемлемой, подчеркнула Супрун и добавила, что принимать сомнительные лекарственные средства очень рискованно для здоровья.