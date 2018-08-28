Супрун напомнила накануне учебного года: в Украине отменили "медицинскую карту ребенка"
Медицинские карты для принятия ребенка в школу (форма № 026/о) не нужны с марта 2018 года, поэтому никто не имеет права не допускать ребенка к обучению без нее.
Об этом на своей странице в Facebook напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего семейного врача или педиатра и получить стандартные справки.
Читайте такжеКак не "загнуться" вот веса школьного рюкзака: советы вот Супрун
1. Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"
В справке для школы врач отмечает:
✅ фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;
✅ место жительства ребенка, телефон родителей;
✅ наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
✅ дату проведение обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предварительного профосмотра и рекомендуемую дату следующего);
✅ заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей, в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
✅ группу для занятий физической культурой;
✅ рекомендации.
При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.
2. Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"
Она содержит информацию о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществления туберкулиновых проб.