Супрун напомнила накануне учебного года: в Украине отменили "медицинскую карту ребенка"

"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/о) еще с марта 2018 года больше не нужна для принятия в школу.

Медицинские карты для принятия ребенка в школу (форма № 026/о) не нужны с марта 2018 года, поэтому никто не имеет права не допускать ребенка к обучению без нее.

Об этом на своей странице в Facebook напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего семейного врача или педиатра и получить стандартные справки.

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1. Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"

В справке для школы врач отмечает:

✅ фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;

✅ место жительства ребенка, телефон родителей;

✅ наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;

✅ дату проведение обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предварительного профосмотра и рекомендуемую дату следующего);

✅ заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей, в этой справке может быть сделана соответствующая запись);

✅ группу для занятий физической культурой;

✅ рекомендации.

При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

2. Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"

Она содержит информацию о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществления туберкулиновых проб.