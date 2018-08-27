Сколько нужно пить воды: Супрун разрушила распространенный миф

По словам Супрун, сегодня никто точно не знает, откуда пошло убеждение о необходимости выпивать 8 стаканов воды в течение дня.

Вода полезна, но когда вы пьете столько, сколько нужно вашему организму. А вот насчет преимуществ для здоровья избыточного ее количества нет никаких научно подтвержденных доказательств. Миф о 8 стаканах воды в день, по словам и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, как раз один из таких.

На своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что единых норм потребления жидкости не может быть, ибо это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Например, наша пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное.

Читайте такжеНужен ли детокс?: Супрун шокировала правдой о шлаке в организме

"Универсальный совет - пейте, когда вы чувствуете жажду. Организм здорового человека устроен таким образом, что всегда даст знать о необходимости попить. Просто помните, что когда занимаетесь спортом или вам очень жарко - пить надо чаще", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, напоминать о питье следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде. Кроме того, тело детей содержит больше воды, чем тело взрослых, а еще они больше двигаются.

Также, добавила и.о. главы Минздрава, врач может посоветовать вам пить больше воды, если этого требует ваше лечение. Например, если у вас камни в почках, инфекция мочевыводящих путей или диарея.

"Если же вы часто ощущаете сухость во рту - это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или быть связанным с приемом лекарств. Непременно проконсультируйтесь с врачом, чтобы найти его первопричину и при необходимости пройти лечение", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды или съев мороженого.