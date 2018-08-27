Как не "загнуться" от веса школьного рюкзака: советы от Супрун

Супрун советует поощрять ребенка не носить рюкзак без необходимости и снимать его при каждой возможности.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вместе с нейрохирургом Вадимом Ильяшенко дали несколько советов, которые помогут защитить спины детей от тяжелых школьных рюкзаков.

Их Супрун опубликовала на своей странице в Facebook, отметив, что они минимизируют риски травмы спины.

1. Организуйте размещение предметов в рюкзаке таким образом, чтобы наиболее тяжелые были внизу, ближе к центру и к спине.

2. Поощряйте ребенка рассказывать о любом дискомфорте, боли, онемении или других ощущениях в спине, шее, руках или ногах, которые возникают при ношении рюкзака.

3. Следите, чтобы ребенок всегда использовал две лямки рюкзака: равномерное распределение веса убережет от искривления позвоночника. Для профилактики проблем со спиной плотно затягивайте лямки, чтобы рюкзак прилегал к спине по всей длине.

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4. Следите за тем, как ваш ребенок одевает и снимает рюкзак. Важно, чтобы школьник делал это без усилий. При необходимости отрегулируйте длину лямок.

5. Следите, чтобы ребенок не наклонялся вперед для компенсации веса рюкзака. Если вам кажется, что рюкзак тяжеловат для ребенка, уберите несколько учебников из рюкзака и пусть ребенок несет их в руках (это облегчит нагрузку на спину).

6. Не игнорируйте любые болевые ощущения в спине детей и подростков.

7. Поощряйте ребенка не носить рюкзак без необходимости и снимать его при каждой возможности.

8. Поощряйте школьника носить в рюкзаке только необходимые вещи.

9. Если ребенку надо что-то поднять с пола, не снимая рюкзак, безопасная поза - это приседания, а не наклоны.

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