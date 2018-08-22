Минобразования разрабатывает проект по обучению детей в медучреждениях во время длительного лечения

Глава министерства призвала Киев содействовать этому проекту и первым приобщиться к его реализации.

Министерство образования Украины разрабатывает проект по внедрению обучения детей в медицинских учреждениях во время длительного лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на конференции педагогических и научно-педагогических работников города Киева.

Читайте такжеПервый звонок 2018: в Минобразования ответили, когда детям идти в школу

«Сейчас мы разрабатываем совместно с Министерством здравоохранения и общественными активистами тему обучения при больницах. В частности, в Киеве есть такое заведение как «Охматдет», другие столичные больницы, где дети живут в больницах очень долго. Например, это онкобольные дети. И обеспечить для них адекватное обучение во время пребывания в больнице – это надежда для этих детей, что они выживут», - отметила Гриневич.

По ее словам, система образования города Киева должна обеспечить это обучение, в частности, делегировать в медучреждения учителей.

«Это могут быть разные формы обучения: обучение при кровати, если ребенок не может вставать; обучение в группах для тех детей, которые могут собираться в группы. Это может быть дистанционное обучение, потому что есть дети, которые, например, лечатся в закрытых боксах и дистанционно учитель в таких случаях должен общаться с этим ребенком через интернет, ребенок имеет планшет. И для нас сейчас важно, чтобы Киев показал, каким образом они будут это реализовывать», - объяснила Гриневич.

«Я очень прошу содействия и Управления здравоохранения Киева, и содействии нашего Департамента образования и науки, чтобы Киев показал, что мы можем сделать это чрезвычайно хорошо», - сказала министр во время своего выступления перед педагогами и представителями киевской власти.

Как сообщал УНИАН, ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников.