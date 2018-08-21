В Минздраве рассказали, какие прививки нужно делать взрослым

Кроме вакцин, которые вводят периодически в течение жизни, также нужно провести ревизию старых медкарт и выяснить, от каких болезней вы не получили защиту в детстве.

Существует миф, что прививки делают только в детском возрасте. Однако на самом деле иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцины – ревакцинация.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. Поэтому согласно Календарю профилактических прививок, взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Такие прививки в государственных учреждениях здравоохранения взрослые могут получить бесплатно", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСупрун назвала "таблетку" от многих опасных болезней

Кроме того, взрослым надо вакцинироваться против отдельных болезней, если они не получили защиту от них в детстве. Если вы не помните, делали ли прививки, и нет медицинских данных об иммунизации – врач направит на соответствующие анализы.

Прежде всего проверьте наличие прививок против кори, краснухи и паротита. Вакцины КПК являются бесплатными для детей и взрослых из групп риска: медиков, педагогов, студентов, военных, участников Операции объединенных сил. Все остальные взрослые могут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и пройти прививки в учреждении здравоохранения.

Иммунизация против гепатита B – это еще одна прививка, которую обязательно надо наверстать, если вы ее пропустили. Для детей вакцинация проводится бесплатно, а взрослые могут приобрести вакцину за свой счет. Вакцинация против гепатита В защитит от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени.