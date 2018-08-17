Супрун посоветовала украинцам, как бороться со стрессом
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как именно стресс влияет на наш организм и как ему противодействовать.
Наш мозг работает как своеобразный менеджер стресса. Его подкорковые структуры и наше сознание посылают сигналы об опасности в гипоталамус. Это небольшая часть мозга, которая дирижирует гормональные, биохимические и некоторые поведенческие процессы в теле. Он запускает выделение гормонов адреналина и кортизола, которые активируют симпатическое звено автономной нервной системы. Вся эта последовательность событий и вызывает конечную реакцию - "бей или беги", объясняет Супрун на своей странице в Facebook.
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От продолжительности стресса зависят и изменения, которые испытывает наш организм. Но если он надолго становится спутником нашей жизни - это уже очень опасно.
"Из-за избыточного количество гормона стресса - кортизола - происходят физиологические изменения, которые повышают риски появления хронических болезней. Мы плохо спим, устаем, начинаем есть малопитательную пищу, или же наоборот переедаем. Кроме того, стресс может сопровождаться и употреблением чрезмерного количества алкоголя и курением", - пишет и.о. главы Минздрава.
Также Супрун дала несколько советов, как противодействовать стрессу:
- старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время; чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном;
- найдите поддержку среди близких и родных;
- будьте физически активны: от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды - соединения, которые дарят нам счастье, удовольствие и эйфорию;
- питайтесь правильно - не пропускайте приемов пищи, но не переедайте.
Ранее Супрун рассказала, к чему может привести чрезмерное пользование социальными сетями: появление дополнительного стресса, повышение ощущение тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия.