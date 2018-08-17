Украинцев "косит" опасная инфекция: как ее распознать и уберечься

У каждого второго больного первыми проявлениями ботулизма могут быть кратковременные симптомы общей инфекционной интоксикации.

С начала 2018 года в Украине зарегистрировано 72 случая ботулизма, в результате которых пострадали 80 человек, 7 из них умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины и подчеркивает, как важно ответственно относиться к своему здоровью и не потреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

15 августа зафиксирован 7-й летальный случай от ботулизма. Скончался мужчина 1976 года рождения в Харькове. Он вместе с женщиной 1969 года рождения употребляли вяленую рыбу, приобретенную в продовольственном магазине. Сначала они лечились дома, а утром 14 августа скорой помощью были доставлены в Харьковскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Больным сразу же были введены противоботулинические сыворотки, однако из-за тяжелого состояния мужчину не удалось спасти. Женщина находится в отделении реанимации.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

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Симптомы ботулизма:

Ключевыми клиническими признаками ботулизма являются различные неврологические расстройства – нарушения зрения (двоение или туман в глазах, невнятность речи, может быть трудно глотать, ощущение сухости во рту, мышечная слабость).

Однако у каждого второго больного первыми проявлениями ботулизма могут быть кратковременные симптомы общей инфекционной интоксикации: понос, рвота, может незначительно повыситься температура, болеть живот.

Тяжелые формы заболевания характеризуются резким угнетением функции дыхательных мышц, вследствие чего при отсутствии адекватной терапии смерть обычно наступает от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни.

У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды, длительного плача, а также мышечной слабости. Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.

Как уберечься:

- тщательно мыть руки, продукты и посуду;

- при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, необходимо проводить тиндализацию (в течение двух суток прогревать при температуре 100°С 5 минут), после чего простерилизовать консервы при температуре 100°С – не менее 40 - 60 минут с последующей герметичной упаковкой;

- рыбу перед посолом в домашних условиях необходимо очистить от внутренностей, тщательно промыть наружную и внутреннюю поверхности;

- грибы сложно полностью очистить от микрочастиц грунта, поэтому не рекомендуется консервировать их в герметично закрытых банках в домашних условиях;

- не покупать и не употреблять продукты питания, изготовленные в домашних условиях (консервы, вяленую, копченую, соленую рыбу и прочие) в местах несанкционированной торговли, у частных лиц.