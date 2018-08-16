Ботулизм в Харькове: полиция расследует обстоятельства смерти мужчины

По предварительной информации, супруги приобрели копченую рыбу в магазине в поселке Ковяги Валковского района.

В Харькове полиция начала расследование по факту смерти мужчины от ботулизма.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сейчас полицейские совместно с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводят проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы.

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По сведениям полиции, информацию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 с. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Отмечается, что полиция принимает все необходимые меры для установления обстоятельств данного события и привлечения виновных лиц к ответственности.

В полиции отметили, что потерпевшим - мужчине и женщине - стало плохо 12 августа после употребления в пищу копченой рыбы, которую, по предварительной информации, они приобрели в магазине в поселке Ковяги Валковского района.

Как сообщал УНИАН, в Харькове установлены два случая заболевания людей ботулизмом. 14 августа в реанимацию были госпитализированы члены одной семьи. 42-летний харьковчанин 15 августа скончался в больнице, его 49-летняя жена находится в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением медиков.