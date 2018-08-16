Супрун назвала "таблетку" от многих опасных болезней
Наиболее надежный и доступный способ избежать болезни - вести здоровый образ жизни.
Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и дала несколько советов, которые могут помочь на пути к правильному образу жизни:
✔Планируйте
По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, изменение образа жизни - длительный процесс, поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными.
✔Ставьте позитивные цели
Супрун отметила, что любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок “хорошо” или “плохо“.
✔Определяйте конкретные задания
Достичь цели легче, если есть четкая формулировка, как “Заниматься спортом 30 минут каждый день“, а не просто “Заниматься больше спортом“.
✔Следите за настроением
"Лечение основных психологических проблем и изучение того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь мы склонны переедать, если нервничаем. Это может стать помехой на пути к здоровому питанию и правильному режиму дня", - рассказала и.о. главы Минздрава.
Ранее Супрун заявляла, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.