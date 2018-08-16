Супрун назвала "таблетку" от многих опасных болезней

По словам Супрун, ученые изобрели "таблетку", которая способна уберечь от многих опасных болезней. Ее название - здоровый образ жизни.

Наиболее надежный и доступный способ избежать болезни - вести здоровый образ жизни.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и дала несколько советов, которые могут помочь на пути к правильному образу жизни:

✔Планируйте

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, изменение образа жизни - длительный процесс, поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными.

✔Ставьте позитивные цели

Супрун отметила, что любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок “хорошо” или “плохо“.

✔Определяйте конкретные задания

Достичь цели легче, если есть четкая формулировка, как “Заниматься спортом 30 минут каждый день“, а не просто “Заниматься больше спортом“.

✔Следите за настроением

"Лечение основных психологических проблем и изучение того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь мы склонны переедать, если нервничаем. Это может стать помехой на пути к здоровому питанию и правильному режиму дня", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Ранее Супрун заявляла, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.