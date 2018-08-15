Будуть выдавать при рождении ребенка: стало известно, что войдет в "пакет малыша" в Украине

Это единовременное пособие стоимостью до 5 тысяч гривен будут вручать с 1 сентября семьям при выписке из роддома.

Министерство социальной политики Украины определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектования единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» при рождении ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на соответствующий приказ №1025 от 17 июля 2018 года «Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» при рождении ребенка», принятый в соответствии с поручением премьер-министра Украины и во исполнение постановления Кабинета министров от 20 июня №512.

Как отмечается, социальный проект «Пакет малыша», в первую очередь, призван «помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми и качественными вещами».

В ведомстве отметили, что кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет также будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах наилучшего ухода за ребенком.

«Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка», - говорится в сообщении.

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Итак, с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей для новорожденных. В набор входят, в частности: подгузники (не менее 94 штук в упаковке), влажные салфетки (не менее 56 штук в упаковке), ситцевые пеленки (размер 80x95 см), фланелевая, муслиновая, а также многоразовая влагостойкая пеленки (размер 60х80 см), две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, «человечки» с длинным рукавом и штанишками, носки.

Также пакет малыша включает: термометр для воды; термометр для тела электронный, с резиновым наконечником; ножницы маникюрные детские; прокладки для лактации (не менее 60 штук), одеяло теплое/демисезонное и плед-одеяло; матрас для колыбели; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.

Весь комплект будет упакован в коробку-колыбельку из прочного картона, размер 43×70×27 сантиметра. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции, в дно и боковые стенки должны быть добавлены отдельные вставки.

Такой пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из роддома.