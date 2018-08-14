Супрун разрушила мифы о фруктах: рассказала, когда и сколько кушать

Фрукты очень полезны, но здесь должна быть мера, ведь они также содержат сахар - фруктозу или сахарозу.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила наиболее распространенные мифы об употреблении фруктов.

Миф 1. Фрукты надо есть до обеда

"Любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Но нет никаких доказательств того, что уровень сахара повышается быстрее до 2-х часов дня, чем любое другое время суток", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Поэтому, советует она, нет причин отказываться от фруктов во второй половине дня из боязни набрать лишние килограммы.

Миф 2. Фруктов можно есть сколько угодно

Фрукты очень полезны, но здесь должна быть мера, ведь они также содержат сахар - фруктозу или сахарозу.

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"Фруктоза усваивается так быстро, как, например, сахароза. Поэтому может дольше усваиваться в кишечнике. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы. Поэтому если вы съедите килограмм груш или винограда - рискуете получить не только много калорий, но и вздутие. Есть люди, которые вообще не способны усваивать фруктозу", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Миф 3. Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи

"Наша пищеварительная система более чем готова переваривать и поглощать питательные вещества из фруктов, независимо от того или вы съели их натощак или вместе с пищей. Хотя фрукты могут замедлить процесс эвакуации пищи из желудка, это не значит хуже для пищеварения. Наоборот, вы дольше будете чувствовать себя сытым", - подчеркнула Супрун.

Научных доказательств, что потребление фруктов отдельно от еды влияет на пищеварение, не существует.

Также и.о. министра здравоохранения добавила, что есть фрукты на десерт - хорошая идея, поскольку они содержат волокна, которые лучше насыщают и помогают оставаться сытыми в течение дня.

"Итак, нет специфического времени или правил для всех, когда можно или нельзя есть фрукты. Однако надо помнить, что все мы разные, а значит, норма употребления фруктов, как и овощей, у каждого своя. Поскольку даже полезным нельзя злоупотреблять", - подытожила Супрун.