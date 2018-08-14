Супрун назвала главного "убийцу" офисных работников

Время перед телевизором значительно опаснее обычного сидения.

Независимо от возраста или имеющихся проблем со здоровьем, время, которое мы тратим на сидение в офисных креслах, автомобилях или же на диване, буквально нас убивает. А именно 9% людей по всему миру ежегодно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, это можно предотвратить с помощью физической активности.

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"От 60 до 75 минут умеренной физической активности, таких как ходьба, катание на велосипеде или игра в теннис, нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения - около 8 часов", - рассказала Супрун.

Также она добавила, что чем интенсивнее активность, тем меньше времени нужно, чтобы побороть негативные последствия.

Кроме того, ученые определили, что время перед телевизором значительно опаснее обычного сидения. К тому же, физическая активность в этом случае срабатывает не так эффективно.

"Объяснение следующее: смотря телевизор, мы более склонны кушать нездоровую пищу и долго сидеть на одном месте, чем в рабочее время. Поэтому опасность от малоподвижности возрастает в разы", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.