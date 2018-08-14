В Польше в больничной палате нашли мертвым украинца

Никто из медработников не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца.

В городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства Польши повесился 59-летний гражданин Украины.

По сообщениям местных СМИ, у украинца не было страхования, он боялся депортации в Украину. Дело изучает прокуратура, передает "Польское радио".

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По информации издания Gazeta Olsztyńska, гражданин Украины был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что у него нет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца. О смерти мужчины уведомлено посольство Украины в Польше.

Как сообщали СМИ, в Польше под Люблином украинка родила прямо на предприятии по переработке овощей и фруктов, после чего пыталась избавиться от ребенка.