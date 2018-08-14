Украину ждет новый метеоудар: будьте осторожны 17-21 августа

В дни магнитных бурь людям советуют отказаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи.

Вскоре Землю вновь накроют магнитные бури - пик метеоудара придется на эту неделю.

Сильные бури, по словам экспертов, начнутся 17 августа и продлятся до 21-го числа. В эти возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи.

Наиболее опасны магнитные метеоудары для людей преклонного возраста и малышей, а также тех, кто страдает от гипертонии, болезней сердца и эндокринных нарушений. У метеозависимых появляется головная боль, головокружение, проблемы с давлением, сердцем и сном.

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Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить больше воды. Также необходимо отказаться от алкоголя, меньше употреблять кофе. Жирная пища и сладости тоже могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

Почувствовать себя лучше поможет полноценный сон, не менее 7-8 часов подряд, а также спокойное эмоциональное и физическое состояние, следует больше отдыхать и быть спокойными.