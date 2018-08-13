"Убивал на Востоке братский народ": врача, отказавшую в лечении АТОшнику, во второй раз со скандалом уволили из Института рака

Сегодня со скандальным врачом Губаревой разорвали контракт досрочно.

Анну Губареву, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволили во второй раз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, сразу после обнаружения инцидента с ветераном Губареву уволили с обеих должностей, которые она на тот момент занимала - врача и научного сотрудника.

"Но с 17.07.2018 года по 31.08.2018 года ее восстановили на научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали контракт досрочно", - говорится в сообщении Супрун.

"Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили во второй раз в результате скандала! Кроме того, с 2008 года Губарева была членом независимой локальной этической комиссии института, где и осталась даже после увольнения с должности врача. При том, что она была уволена как раз за неэтичное поведение!", - добавила и.о. главы Минздрава.

Напомним, 13 августа стало известно, что Анну Губареву, скандального врача онкогематологического отделения Института рака, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и даже повысили.