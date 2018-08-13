Назревает новый скандал: врача из Института рака, которая отказалась лечить АТОшника, вернули на работу

Врача не только восстановили в должности, но и сделали ответственной за одно из самых прибыльных направлений – клинические испытания в Институте рака.

Анну Губареву, скандального врача онкогематологического отделения Института рака, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и даже повысили.

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Теперь она - секретарь Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в институте, передает Центр противодействия коррупции.

“Директор Института, после того, как все СМИ и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написали об увольнении врача, втихую не только восстановила ее в должности, но и сделала ответственной за одно из самых прибыльных направлений – клинические испытания в Институте", — рассказывает Устинова Александра, член правления Центра противодействия коррупции.

Ранее СМИ сообщали, что врач Института рака отказалась лечить больного раком участника АТО из-за того, что он, по ее словам, "убивал на Востоке братский народ".

7 июня и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что врач Института рака в Киеве Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, уволена.