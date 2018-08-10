Украинцы жалуются, что врачи "первички" отказываются выезжать на дом: эксперты дали объяснения
Новшества стартовавшей медреформы породили новые жалобы: врачи "первички" все чаще отказываются приезжать на дом, ведь им разрешили самостоятельно определять необходимость визита.
"Была температура 39,3, позвонила доктору, а он отказался приезжать, посоветовал парацетамол. Это законно вообще?" — жалуется "Сегодня" Анна Корько из Чернигова и требует у медиков конкретный список болезней, при которых они могут игнорировать вызовы.
Журналисты выяснили, в каких случаях терапевты, педиатры и семейные врачи приедут и в каком могут отказать пациенту.
Точного перечня симптомов или болезней, достойных приезда, по данным чиновников и врачей, не существует. В Минздраве на запрос "Сегодня" четких критериев для выезда терапевта к больному не предоставили, в который раз повторив норму о том, что доктор выезжает или не выезжает к пациенту, учитывая медпоказания.
"Врач может дать советы по облегчению состояния по телефону, а уже во время приема в больнице направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить лечение. Также он может вызвать экстренную помощь к больному", — добавили в ведомстве.
Читайте такжеВ Украине внесли изменения в порядок выбора врача
Сами медики тоже затрудняются назвать все симптомы, при которых они точно приедут к больному.
"Конкретитку привести невозможно — тяжесть состояния оценивается по жалобам и объективным данным: по температуре, давлению, по прошлым диагнозам, длительности обострения, принятию препаратов", — рассказала замглавы медсанчасти столичной поликлиники Майя Потолочная.
По ее словам, семейный врач должен знать своего пациента: чем болел, что принимает, когда и на что жалуется, какие симптомы хронические.
"Зная это, можно определить, нужен ли визит домой или нет", — заявила врач.
А большинство опрошенных нами педиатров считают, что в случае с детьми лучше перестраховаться.
"К малышам лучше ездить на каждый вызов. За 40 лет своей практики я знаю, как это происходит: ребенка нужно обязательно осмотреть, по телефону понять его состояние нельзя", — считает педиатр Лидия Фомичева.
Эксперты же указывают, что идея сделать список состояний, когда врач точно должен приехать, уже звучала ранее.
"Но симптомов и их комбинаций очень много, все случаи уникальны, и их не учесть в одном перечне. Потому было принято решение отдать это на усмотрение доктора, который проучился восемь лет в медвузе и может сам определить, оправдан ли выезд", — говорит секретарь Общественного совета при МЗ Евгений Гончар.
По его словам, сегодня доктора будут выезжать на вызовы к тем пациентам, которые не могут передвигаться: с онкологией, тяжелыми травмами и т. д. Специалист не исключает недобросовестность некоторых медиков, которые могут отказывать безосновательно.
"Но к таким людям перестанут ходить, перезаключат договор. Поэтому такая практика не будет широкой".